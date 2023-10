RODIČOVSKÝ TRAPAS známej krásky: Synčeka chcela zbaviť tabletu a... Preboha!

Katharine McPhee (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Zbavila sa ho... A to doslova! Krásna speváčka Katharine McPhee (39) je mamičkou 2,5-ročného synčeka a podobe, ako mnohé iné matky, občas prežíva zúfalstvo z toho, že jej dieťa príliš často siaha po tablete. Už ju to ale trápiť nemusí. Čítajte ďalej a pobavte sa na tom, čo sa jej stalo!

Napriek tomu, že speváčku Katharine McPhee, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v šou American Idol, a skladateľa a hudobníka Davida Fostera delí výrazný vekový rozdiel, skvele si spolu rozumejú. A to nielen na pódiu, ale samozrejme najmä v súkromí. Vo februári 2021 sa dvojici narodil synček, ktorému dali meno Rennie David. A vyzerá to tak, že sa s ním doma rozhodne nenudia.

Katharine McPhee a David Foster (Zdroj: SITA)

Dôkazom je aj príhoda, o ktorú sa brunetka v týchto dňoch podelila so svetom prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Tam priznala, že sa jej stal poriadny trapas. „Dala som sa navypekanie tabletov. Skryla som pred synom tablet do rúry a zabudla som na to. Keď som sa chystala robit kurča, tak som ju zapla a...” prezradila vo svojich príspevkoch kráska, ktorá sa teda (aj keď nechtiac) postarala o to, že sa tabletu zbavila :)