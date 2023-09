Všetky oči na slávnej topmodelke (49): Prišla v nočnej košeli? Presvitali jej BRADAVKY!

Kate Moss (Zdroj: Profimedia)

NEW YORK - Kate Moss (49) patrila svojho času k najväčším hviezdam svetového modelingu. Len čo vyšla na prehliadkové mólo, všetky oči boli na nej. A podobný moment nastal aj vo štvrtok na odovzdávaní cien Albie Awards v New Yorku. Postaral sa o to jej odvážny outfit... Presvitali jej totiž bradavky!