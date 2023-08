Vytočený 50 Cent HODIL mikrofón do davu: Krvavo ZRANIL fanúšičku!

50 Cent bolestivo zranil fanúšičku. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Na posledný koncert slávneho rapera 50 Centa (48) jedna z jeho fanúšičiek tak skoro nezabudne. Vytočený hudobník totiž hodil do davu mikrofón a trafil ním ženu priamo do čela. Spôsobil jej krvavé zranenie!

Incident sa stal na poslednom koncerte 50 Centa v aréne Crypto.com v Los Angeles. Podľa Page Six podala produkcia raperovi počas vystúpenia niekoľko pokažených mikrofónov, čo hudobníka vytočilo. Jeden z nich preto rozzúrený hodil do davu fanúšikov. No nanešťastie ním trafil mladú ženu rovno do hlavy.

Na verejnosť sa dostali zábery, ktoré zachytávajú spomínaný moment, no video neukazuje, kde konkrétne mikrofón pristál. Moderátorka rádia Power 106 Bryhana Monegain však tvrdí, že slávny raper trafil práve ju. Spôsobil jej tým krvavé zranenie. Dôkazom majú byť aj fotky, ktoré získal portál TMZ. Bryhane museli lekári ranu zašiť a obviazať čelo množstvom gázy.

Zdroj od 50 Centa na margo incidentu povedal, že moderátorka nemala čo hľadať v ohradenej časti, no nie je jasné, ako to ospravedlňuje jeho rozhodnutie hodiť mikrofón do davu. Monegain už v tejto veci podala na polícii výpoveď a raper bol označený za podozrivého z trestného činu.

50 cent hodil mikrofón do davu (Zdroj: TikTok)