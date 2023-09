Člen legendárnej kapely vystrašil fanúšikov: VÁŽNE ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY... Hrozilo mu zlyhanie srdca!

Deryck Whibley (Zdroj: Instagram/ aribarbara)

OTTAWA - Známy hudobník Deryck Whibley (43), ktorý sa preslávil ako jeden zo zakladajúcich členov rockovej kapely Sum 41, bojuje opäť so zdravotnými problémami. Jeho manželka Ariana Cooper (32) prostredníctvom sociálnych sietí informovala, že jej polovička zápasí so zápalom pľúc a že mu dokonca hrozí zlyhanie srdca.

Deryck Whibley patril dlhé roky medzi členov kapely Sum 41. V roku 2014 však doslova unikol hrobárovi z lopaty po tom, ako vo svojom dome odpadol. Kvôli zlyhaniu pečene a obličiek bol týždeň v kóme. Tento stav spôsobilo nadmerné požívanie alkoholu. Po tomto kolapse spoločne so svojou manželkou prestali piť a obaja sa alkoholu nadobro vzdali.

Ariana Cooper a Deryck Whibley (Zdroj: Profimedia)

Momentálne však zdravotné problémy komplikujú jeho život opäť. Slávny hudobník musel byť hospitalizovaný v nemocnici kvôli zápalu pľúc. Ako informovala jeho žena na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, jeho stav je pomerne vážny.

„Deryck a ja sme mali byť v Chicagu a oslavovať ôsme výročie našej svadby. Vesmír mal však pre nás iný plán. Poslednú noc sme strávili v nemocnici kvôli jeho zápalu pľúc. Desivé však je, že jeho srdce je veľmi namáhané a je možné, že zlyhá. Nie je to prvýkrát, čo sme v podobnej situácii, avšak prináša to veľa spomienok. Viem, že je veľmi silný a videla som, čo už dokázal prekonať, avšak nie je to vďaka tomu jednoduchšie. Budem vás informovať a myslite na neho," napísala.

Pre fanúšikov legendárneho umelca tak išlo o ďalšiu smutnú správu. V máji totiž jeho ikonická kapela oznámila, že definitívne končí. Svoje posledné turné ukončili 3. septembra a dali tak definitívnu bodku za ich legendárnou kariérou.

Našťastie, liečba, ktorú hudobníkovi lekári naordinovali, zabrala. Cooper na sociálnej sieti oznámila, že Derycka prepustili do domácej starostlivosti, kde sa o neho stará spoločne s jeho matkou, ktorá pracuje ako opatrovateľka.