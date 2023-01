Strach o známeho speváka: Náhle skončil v nemocnici a... Prosí o podporu!

Anglická skupina Blue vznikla v roku 2000 a medzi ich členov patria Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan a Simon Webbea. Ich prvé 3 albumy sa dostali na popredné priečky všetkých hitparád a piesne, ako napríklad Breathe Easy, U Make Me Wanna či Sorry Seems To Be The Hardest Word majú na YouTube stovky miliónov zhliadnutí.

Fanúšikovia tohto zoskupenia si však aktuálne robia starosti o jedného z členov, konkrétne o Simona Webbea. Ten totiž na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnil svoju fotku z nemocnice, ku ktorej napísal krátky odkaz.

„Znova v nemocnici. Držte mi palce," napísal Webbe k fotke, na ktorej má na sebe nemocničné oblečenie. Príspevok však po čase zmazal a k celej veci sa zatiaľ nevyjadril. Zdravotný stav speváka je tak zatiaľ nejasný.