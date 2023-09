DESIVÁ SPOVEĎ mladej speváčky: Celé hodiny ležala zdrogovaná a krvavá na záchode!

(Zdroj: pixabay.com)

Mladá Američanka sa v posledných mesiacoch čoraz viac presadzuje v umeleckom svete a svoj úspech spečatila minulý mesiac, kedy vydala svoj debutový album s názvom Snow Angel,v ktorom nájdu jej fanúšikovia pieseň s rovnakým názvom.

O príbehu tohto diela porozprávala v Jay Shetty Podcaste, kde opísala obdobie, počas ktorého sa stretávala s partiou ľudí, o ktorých si jej rodina myslela, že pre ňu nie je dobrá. Ich obavy sa nakoniec naplnili po jednej párty, po ktorej sa Rapp prebudila bez toho, aby si čokoľvek pamätala.

„Bývala som v Los Angeles a stretávala som sa s novými kamarátmi, ktorí mali radi párty. Od mojej rodiny a priateľov som počula, že to pre mňa nie je veľmi dobrá partia. Ale to neznamená, že by to boli zlí ľudia. Jedného dňa sme boli spolu vonku a diali sa veci, ktoré boli pofidérne. Ďalšiu vec, ktorú si pamätám je to, že som ležala v na toaletách v hotelovom bare. Bola som úplne zmätená, nič som si nepamätala a mala som na nohaviciach krv," povedala speváčka.

„Randila som s človekom, ktorý bol v tejto skupine, takže som tam nešla sama. Mali byť s mnou, ale skončila som sama. Doteraz netuším, čo sa tam vlastne stalo. Bola som zdrogovaná a nikto o mne nevedel 7 hodín absolútne nič. Nakoniec som sa s nimi prestala stretávať a takisto som prestala chodiť na párty," doplnila Rapp.