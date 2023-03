Princ Harry lieta v obrovských problémoch: Kvôli DROGÁM mu hrozí DEPORTÁCIA!

LOS ANGELES - Kvôli svojej minulosti môže mať veľký problém. Princ Harry (38) vo svojich otvorených spovediach z posledných mesiacov prehovoril aj o kontroverznej minulosti. Jej súčasťou boli podľa jeho vlastných slov i drogy. A to mu môže narobiť poriadne starosti. V USA je totiž táto téma veľmi citlivá a v najhoršom prípade hrozí Harrymu dokonca deportácia!

V posledných mesiacoch prezradil princ Harry viacero zaujímavých a pikantných detailov o živote kráľovskej rodiny, ale aj o tom svojom. V jeho memoároch s názvom Spare však zaznelo tiež niečo, čo by mu mohlo narobiť poriadne problémy.

Galéria fotiek (9) Princ Harry a Meghan uvažujú nad prenájmom krásnej vily Petra Manor v talianskom renesančnom štýle v Malibu

Zdroj: SITA

V tejto knihe totiž otvorene priznal, že v minulosti vyskúšal marihuanu a takzvané magické huby. Obe sú v USA zakázané a ich užívanie sa vníma veľmi negatívne. Viacerým tak začalo byť podozrivé, ako mohli úrady udeliť princovi víza.

Nadácia The Heritage Foundation teraz požaduje, aby sa jeho žiadosť o víza zverejnila. Riaditeľ tejto organizácie Mike Howell tvrdí, že zverejnenie týchto dokumentov je v záujme obyvateľov a ukáže sa, či princ priznal užívanie drog.

Galéria fotiek (9) Princ Harry s manželkou Meghan

Zdroj: SITA

V USA sa momentálne vo veľkom rieši aj to, či bol Harry preverený tak, ako mal a či úrady v jeho prípade nespravili výnimku kvôli jeho postaveniu. Ak by sa preukázalo, že pri procese schvaľovania víz Harry skutočne klamal o svojej minulosti, v najhoršom prípade by mu hrozila deportácia z USA.