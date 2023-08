Známy herec skončil kvôli hlúpej stávke na vozíku: Ľuďom posiela jasný odkaz!

Kevin Hart (Zdroj: SITA/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

O Kevinovi Hartovi je známe, že je veľkým športovým fanúšikom. Vďaka tomu sa osobne pozná s niektorými známymi športovcami a jedným z nich je aj bývalý hráč amerického futbalu Stevan Ridley.

Počas spoločnej opekačky však prišla reč na to, kto z tejto dvojice je rýchlejší, a tak sa rozhodli, že si svoje sily zmerajú v krátkom šprinte. To sa však známemu hercovi škaredo vypomstilo a svojím fanúšikom sa na sociálnej sieti Instagram momentálne prihovára z invalidného vozíka.

Kevin Hart (Zdroj: SITA/AP/Danny Moloshok)

„Ja a Stevan sme mali debatu kto je rýchlejší. Tak sme sa stavili, kto tento beh zvládne rýchlejšie. Ja som si nakoniec roztrhol brušné svalstvo a som na vozíku. Nie som schopný kráčať. Ani neviem, na čo v takomto veku súťažíme. Ja musím byť ten najhlúpejší človek na svete," povedal Hart.

„Po 40-tke je to s ľuďmi naozaj zlé. Všetci, čo už ste tento vek dosiahli, rešpektujte to. Mňa práve prinútil, aby som ho rešpektoval. Na vozíku som len preto, že som chcel robiť veci, ktoré by mali robiť len mladí ľudia," doplnil herec.