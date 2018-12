Kauza pred odovzdávaním Oscarov: Známy herec sa vzdal moderovania... Kvôli škandalóznej minulosti!

Svoje odstúpenie Hart oficiálne oznámil na Twitteri. "Rozhodol som sa odstúpiť od moderovania tohtoročných Oscarov, pretože nechcem odvádzať pozornosť od večera, ktorý by mal byť oslavovaný mnohými úžasnými, talentovanými umelcami. Úprimne sa ospravedlňujem LGBTQ komunite za moje necitlivé slová z minulosti," napísal Hart a neskôr sa ospravedlnil, ľuďom, ktorým ublížil, a dodal, že sa odvtedy vyvinul a ďalej vyvíja.

Skôr počas štvrtka Hart zverejnil video na službe Instagram, kde sa vyjadril, že odmietol ultimátum od americkej Akadémie filmových umení a vied, aby sa ospravedlnil. "Odmietol som. Dôvod, prečo som odmietol, je preto, že som sa o tomto už niekoľkokrát vyjadril. Nie je to po prvý raz, čo sa toto objavilo. Napriek všetkému, Akadémia, som vďačný za túto príležitosť, ak o ňu prídem, nič sa nestalo," vyjadril sa umelec, ktorý sa napokon ospravedlnil. Akadémia situáciu zatiaľ nekomentovala.

Udeľovanie cien americkej Akadémie filmových umení a vied sa bude konať v nedeľu 24. februára 2019 v hollywoodskom Dolby Theatre. Producentmi televízneho prenosu galavečera budú Donna Gigliotti a Glenn Weiss, ktorý sa zároveň postará aj o réžiu.

Kevin Darnell Hart začínal kariéru ako stand-up komik. Neskôr si zahral v snímkach Papieroví vojaci (2002), Scary Movie 3 (2003), Keď to rachne, zahučíme (2004), Scary Movie 4 (2006), Fotri sú lotri (2010), Švagor na odstrel (2014), Get Hard (2015), Policajtov švagor (2016), Centrálna inteligencia (2016) alebo Jumanji: Vitajte v džungli (2017). Objavil sa aj v seriáloch ako The Big House (2004), Barbershop (2005) či v roku 2006 v Láska, s.r.o. (2005 - 2006).