ŠIALENÝ NÁPAD hviezdneho páru: Svoj dom PRENAJMÚ dovolenkárom… Oni tam BUDÚ TIEŽ!

SANTA BARBARA - Toto ešte neurobila žiadna hviezda! Ashton Kutcher (45) a Mila Kunis (40) sú známi svojou spontánnosťou. No a tú predviedli aj najnovšie. Na sociálnu sieť Instagram zverejnil slávny herec video, v ktorom svojej manželke predstavil svoj nápad. A ona s ním súhlasila. Ich dom na pláži prenajmú cez Airbnb dovolenkárom... Oni tam budú tiež!

Že má Ashton Kutcher niečo za lubom, jeho manželka vôbec netušila. Herec pustil nahrávanie a pred kamerou jej odprezentoval svoj plán. „Och nie, prečo natáčaš?“ zahlásila Mila. „Mám naozaj šialený nápad. Čo keby sme zobrali nejakých ľudí, aby s nami strávili čas na pláži,“ zahlásil slávny herec s tým, že sa mu táto myšlienka naozaj páči.

Jeho slávna polovička neskrývala prekvapenie, no dlho ju prehovárať nemusel. „Myslím, že sa to páči aj mne,“ pridala sa. A hviezdny herec viac počuť potreboval. Okamžite informáciu zverejnil na sociálnej sieti Instagram. „Nie je to najbláznivejší nápad, aký som kedy mal... Pobudnite s nami v našom dome na pláži a odídte ako starí priatelia. Rezervácie otvárame zajtra o 10:00.“

A pridal aj odkaz na Airbrb, kde si záujemci budú môcť plážový domček prenajať. „Náš plážový dom v Santa Barbare je naším domovom ďaleko od domova, najmä keď si potrebujeme oddýchnuť. Pár krokov od pláže a s krásnym výhľadom na hory Santa Ynez, nechýbajú pamiatky a veľa aktivít, ktoré vám zabezpečia nezabudnuteľný letný pobyt,“ píše sa na stránke domčeka, ktorý nesie názov Ashton & Mila's Oceanfront Oasis.

„Rezervácia nášho penziónu sa otvára o 10:00 v stredu 16. augusta na pobyt na jednu noc pre maximálne štyroch hostí v sobotu 19. augusta,“ z tohto popisu je evidentné, že ide o jedinečnú ponuku na konkrétny dátum, ktorá sa nebude opakovať. Hostia sa počas pobytu stretnú aj s Milou a Ashtonom a spoločné chvíle si aj zaznamenajú. „K dispozícii bude aj občerstvenie, takže nám dajte vedieť, či máte nejaké alergie alebo stravovacie obmedzenia, na ktoré by sme mali pamätať,“ píše sa na stránke Airbnb.

A pozrite, ako to v plážovom domčeku Ashtona Kutchera a Mily Kunis vyzerá!

