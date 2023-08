Spevák odsúdený za sexuálne zneužívanie detí bojuje o život: Pobodali ho vo väzení!

(Zdroj: pixabay.com)

WAKEFIELD - Vo vážnom stave ho previezli do nemocnice! Ian Watkins (46) sa do povedomia verejnosti dostal účinkovaním v kapele Lostprophets, ale aj škandálom spojeným so sexuálnym zneužívaním. Za svoje zverstvá dostal trest v podobe 29 rokov za mrežami.