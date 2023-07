Kardashianka KONEČNE priznala plastiku pŕs: Trpko to ľutuje... Toto odkazuje všetkým ženám!

Kylie Jenner (Zdroj: SITA)

O plastických operáciách Kylie Jenner sa špekuluje prakticky od momentu, kedy sa stala slávnou. Počas rokov však zaryto tvrdila, že jej pŕs sa ruky chirurgov nedotkli, čo sa však mnohým fanúšikom príliš nepozdávalo.

Všetci pochybovači dostali za pravdu v najnovšej epizóde šou The Kardashians, kde podľa magazínu Page Six nečakane priznala, že tesne predtým, ako porodila svojho prvého potomka - dcéru Stormi podstúpila vylepšenie pŕs.

Kylie Jenner (Zdroj: SITA)

„Predtým, ako sa narodila Stormi, som si dala urobiť prsia. Nemyslela som si, že budem mať dieťa v 20-tke. V tej dobe sa ešte stále hojili. Mala som nádherné prírodné prsia. Proste úžasné. Perfektná veľkosť a všetko," povedala Jenner.

To, že so svojím rozhodnutím nie je spokojná, potvrdila aj ďalšími slovami a odkazom pre všetky ženy, ktoré uvažujú nad podobným zákrokom. „Želám si, aby som to nikdy nespravila. Všetkým, kto nad tým uvažujú, by som odkázala, aby s tým počkali a urobili to až po tom, ako budú mať deti," uzavrela modelka.

Kylie Jenner (Zdroj: SITA)