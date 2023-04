Kardashianky v slzách: SMRŤ milovanej matky!

A to Esther Jenner, mama Caitlyn, ktorá prišla na svet ako Bruce Jenner. Ten bol v rokoch 1991 - 2015 manželom Kris, s ktorou má jej dve najmladšie dcéry - Kednall a Kylie.

Správy o úmrtí svojej 96-ročnej matky oznámila samotná Caitlyn (Bruce). Ako uviedla jej matka zomrela vo štvrtok a v pokoji. „Strata matky je jedinečná v tom slova zmysle, že je to jediná osoba, ktorá ma milovala celý môj život. Bude mi neskutočne chýbať. Delilo ju len pár týždňov od 97. narodenín. Žila plnohodnotný život. Ľúbim ťa, mami,” uviedla Caitlyn a pridala aj zopár ich spoločných záberov.

Priatelia a fanúšikovia zahrnuli Caitlyn v komentároch kondolenciami a slovami plnými úprimnej sústrasti. Esther Jenner sa v minulosti objavila aj v šou Keeping Up With The Kardashians, účinkovala aj v I Am Cait, kde otvorene hovorila o tom, že Caitlyn podporovala v jej túžbe stať sa ženou. „Som na Brucea veľmi pyšná. Zaslúži si rešpekt,” uviedla v čase, keď bývalý olympionik prechádzal zmenou pohlavia.