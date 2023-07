Bolestné spomienky známej speváčky: Počas talentovej šou ju znásilnili... Noc plná hrôzy!

Lucy Spraggan sa preslávila v roku 2012, keď sa zúčastnila talentovej súťaže X Factor. Tam zaujala svojou vlastnou piesňou s názvom Last Night, pri ktorej okrem svojho talentu predviedla aj zmysel pre humor.

V priebehu súťaže však odstúpila a ako oficiálny dôvod bola vtedy uvedená choroba. V jej biografii s názvom Process: Finding My Way Through, ktorá vyjde 20. júla, však prezradila, že odstúpenie malo úplne iný dôvod. V čase natáčania sa totiž stala obeťou znásilnenia, o čom prehovorila pre The Guardian.

Podľa jej slov sa všetko odohralo po párty jedného zo súťažiacich, na ktorej sa zúčastnili viacerí členovia produkcie. Vo chvíli, keď kvôli veľkému množstvu alkoholu odpadla, ju jeden z členov tímu odviedol na hotel. Tam im ponúkol svoju pomoc jeden z vrátnikov, ktorý ju počas noci znásilnil.

„Na druhý deň som sa zobudila s pocitom čírej hrôzy. Nikdy predtým, ani po tom som sa necítila tak zmätene. Vedela som, že ma znásilnili, ale nevedela som to spracovať. Len som sa obliekla a zapla som autopilota," šokovala Spraggan.

Členovia produkcie následne privolali políciu a páchateľa veľmi rýchlo zatkli. Aj napriek tomu má však na nich po rokoch ťažké srdce, pretože podľa jej slov sa po súde nedočkala žiadnej podpory. „Nikto ma nekontaktoval, či som vôbec v poriadku. Po tom, ako skončil súd a odsúdili ho, tak mi nikto nezavolal a ani nenapísal. Nikto mi neponúkol rehabilitácie alebo odbornú pomoc. Bola som na to úplne sama," povedala speváčka.