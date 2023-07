Otvorená SPOVEĎ oscarovej herečky: Bola 6 týždňov v kóme... Učila sa znova písať a čítať!

LOS ANGELES - Je zázrak, že žije. Oscarovej herečke Tatum O’Neal (59) sa v roku 2020 zmenil život od úplných základov. Po tom, ako takmer zomrela kvôli predávkovaniu, bola 6 týždňov v kóme a utrpela niekoľko mŕtvic. V najnovšom rozhovore prezradila aj to, že sa musela znova učiť písať a čítať.

Tatum O’Neal sa preslávila už ako 10-ročná, keď sa stala najmladšou držiteľkou Oscara v histórii. Toto prestížne ocenenie si vyslúžila za svoj výkon vo filme Papierový mesiac, v ktorom si zahrala po boku svojho otca Ryana.

Jej život sa však v posledných rokoch od základu zmenil. Po tom, ako takmer zomrela kvôli predávkovaniu, bola 6 týždňov v kóme a utrpela viacero mŕtvic. Jej rehabilitácia bola mimoriadne náročná a detaily prezradila v rozhovore pre magazín People.

„Celý môj život som sa snažila abstinovať. Snažím sa o to každý deň. Zažila som toho už veľa a takmer som zomrela. Posledné 3 roky som strávila v rehabilitačných centrách, denne som chodila na terapie a snažila sa napraviť škody. Chcela som, aby sa mi vrátili pamäť, sila a schopnosť čítať a písať," povedala herečka.

Súčasťou rozhovoru bol aj jej syn Kevin, ktorý myslel na to najhoršie. „Bol to telefonát, na ktorý sme vždy čakali. Mala viacero zástav srdca a niekoľko záchvatov. Boli chvíle, keď sme si mysleli, že zomrie. Musel som zavolať bratovi a sestre a povedať im, že už možno nikdy nebude vidieť alebo počuť a možno nebude schopná rozprávať. Nevedela ani to, kde vlastne je," uviedol jej syn.