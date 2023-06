Nemravná ako jej mama: Madonnina dcéra vypučila ZADOK... Ukázala nohavičky, aj priateľa!

Galéria fotiek (7) Lourdes Leon s priateľom Jonathanom Pugliom.

Zdroj: Profimedia

NEW YORK - To, že dcéra hviezdnej Madonny (64), Lourdes Leon (26), zdedila extrovertnú povahu po svojej mame, už dokázala viackrát. Svedčia o tom jej divoké módne kreácie, tetovania či túžba pútať pozornosť. Aktuálne ju paparazzi nafotili v uliciach New Yorku v skutočne kratučkej sukničke. Vypučila zadok, ukázala nohavičky... Aj svojho priateľa!