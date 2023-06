Trpká skúsenosť slávnej herečky: Zvrátene urážky... Bolo to nechutné prasa!

Elle Fanning sa už v mladom veku zaradila medzi známe herečky. Počas svojej kariéry si dnes už 25-ročná umelkyňa zahrala vo viacerých známych počinoch, ako sú napríklad Vládkyňa zla, Všetky malé zázraky či Kúpili sme ZOO.

Sláva v takto skorom veku však so sebou môže priniesť aj veľa nepríjemných situácii a slov, ktoré by si nemal vypočuť žiadny mladý človek. Nechutné útoky sa nevyhli ani Fanning, ktorá sa o tom rozhodla prehovoriť verejne vôbec po prvýkrát.

O nepríjemnej situácii sa rozhovorila pre časopis The Hollywood Reporter. „Nikdy som o tom nehovorila, ale snažila som sa dostať jednu úlohu vo filme. Nakoniec som ju nedostala. Myslím, že ten film ani nevyšiel, ale bola to komédia o výlete otca a dcéry. Mala som 16 rokov a jeden človek mi povedal, že som tú úlohu nedostala, pretože vyzerám otrasne a nie je možné, aby mal so mnou niekto sex. Bolo to nechutné. Teraz sa už na tom smejem, ale bolo to nechutné prasa," povedala Fanning.

Veľkou oporou jej však bol tím ľudí, s ktorými spolupracovala. „Vytvorili niečo ako filtračný systém, vďaka ktorému sa ku mne nedostávala väčšina podobných komentárov. Bola som chránená. Mala som úžasných manažérov a agentov, ktorí so mnou boli od ôsmych rokov. Keď vyrastáte verejnosti na očiach, je to divné," doplnila herečka.