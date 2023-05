Hviezde (32) tanečnej šou uštedril osud krutú ranu: Zvádza BOJ S RAKOVINOU!

LONDÝN - Svojím fanúšikom oznámila šokujúcu správu. Britská tanečníčka Amy Dowden, ktorá sa preslávila vďaka šou Strictly Come Dancing, zdieľala na svojich sociálnych sieťach smutné novinky. Sledovateľom totiž oznámila, že bojuje s rakovinou prsníka.

Amy Dowden je v Británii známa hlavne vďaka svojmu tanečnému umeniu. Od roku 2017 dokazovala svoj talent v šou Strictly Come Dancing, ktorá patrí na ostrovoch medzi najpopulárnejšie televízne programy.

Talentovná tanečníčka včera oznámila fanúšikom správu, ktorá ich poriadne zarmútila. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž napísala, že jej diagnostikovali rakovinu prsníka. Túto správu sa navyše dozvedela len deň predtým, než mala odísť na medové týždne.

„Všetkých vás zdravím. Mám novinky, ktoré nie je vôbec ľahké zdieľať. Nedávno mi diagnostikovali rakovinu prsníka. Som však odhodlaná čo najskôr sa vrátiť na tanečný parket," napísala Dowden.

O svojej diagnóze prehovorila aj pre magazín Hello!. „Počas môjho života som si už prešla viacerými náročnými situáciami. Toto je ďalšia prekážka. Ak ale budem pozitívna a silná, mám veľmi dobré šance na to, aby som sa na parket dostala veľmi skoro," povedala tanečníčka, ktorá podľa vlastných slov zverejnila informácie o svojom zdravotnom stave pre to, aby zvýšila povedomie o tomto ochorení.