Finále Eurovízie prevádza ŠKANDÁL: Diváci zúria... Je to jeden veľký PODVOD!

Galéria fotiek (3) Eurovíziu vyhrala speváčka zo Švédska. Divákom sa to nepozdáva.

Zdroj: TASR

LIVERPOOL - Od veľkého finále 67. ročníka pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest uplynulo len zopár hodín, no už je poznačené obrovským škandálom. Tohtoročným víťazom sa stala švédska popová speváčka Loreen (39), no podľa divákov neoprávnene. Celé je to vraj jeden veľký podvod... Kvôli legendárnej skupine ABBA!