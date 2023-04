TRPKÉ PRIZNANIE! Richard Gere nemal ani na jedlo, teraz pomáha iným

City Harvest patrí medzi najväčšie neziskové organizácie na svete. Jej cieľom je zbierať zvyšky jedál, ktoré sa však dajú stále konzumovať, a následne ho dať ľuďom, ktorí si nemôžu dovoliť ani len základné potraviny a hladujú.

Slávnostnej akcie, ktorú táto spoločnosť zorganizovala, sa zúčastnili aj mnohé známe mená. Tie sa snažia pozdvihnúť povedomie o tejto problematike. Jedným z nich je aj hviezdny herec Richard Gere, ktorý má s podobným problémom vlastnú skúsenosť.

Galéria fotiek (3) Richard Gere

Zdroj: SITA

Jeho prienik medzi hereckú smotánku prišiel až v roku 1980 vďaka filmu Americký gigolo, v ktorom si zahral. V 70-tych rokoch však bojoval s nedostatkom financií a aj on musel často riešiť to, že nemal čo jesť.

„Chodiť do reštaurácií bolo pre mňa nemožné. Boli to ťažké a zúfalé časy. V 70-tych rokoch som hladoval. Len som začínal a snažil som sa preraziť. Aj keď som pracoval, tak v tom čase nebolo príliš veľa hercov, ktorí by za to dostávali peniaze. V New Yorku nedostával peniaze nikto. Byť hladným bola pre mnohých ľudí norma. To je dôvod, prečo je táto organizácie pre mňa taká dôležitá," povedal Gere pre magazín Page Six.