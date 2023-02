STRACH o Richarda Gerea (73): Oslava narodenín sa zmenila na DRÁMU... Skončil v NEMOCNICI!

NUEVO VALLARTA - Namiesto oddychu na dovolenke musel zamieriť do nemocnice. Známy herec Richard Gere (73) musel počas osláv narodenín svojej manželky v Mexiku vyhľadať lekársku pomoc. Umelcove problémy začali už doma v Los Angeles, avšak po príchode do jeho prázdninového domu sa jeho stav zhoršil.

Richard Gere si aj napriek tomu, že už má po 70-tke, stále užíva život plnými dúškami. V tom mu pomáha aj jeho manželka (40), s ktorou si povedali svoje áno v roku 2018 a majú spolu dvoch synov.

Galéria fotiek (9) Herec Richard Gere a jeho žena Alejandra Silva.

Zdroj: Twitter.com/Tiamiyu sodiq

V posledných dňoch však musel riešiť pomerne vážne problémy. Hviezdny herec mal totiž pred jeho dovolenkou v Mexiku zdravotné problémy, počas ktorých bojoval so silným kašľom. Ten ho však až tak veľmi netrápil a spolu so svojou manželkou a deťmi vyrazili do jeho dovolenkového domu v Nuevo Vallarta.

Tam mala prebiehať aj oslava narodenín jeho polovičky. Všetká pozornosť však smerovala ku Gereovi, pretože jeho zdravotný stav sa neustále zhoršoval a nakoniec musel vyhľadať lekársku pomoc. V nemocnici mu nakoniec diagnostikovali infekčný zápal pľúc.

Ako informuje magazín TMZ, v nemocnici strávil celú noc, po ktorej ho prepustili do domácej liečby a predpísali mu antibiotiká. Gere tak na oslavu okrúhlych narodenín svojej partnerky nebude spomínať práve v najlepšom.