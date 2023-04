AKTUALIZOVANÉ V bani v Novákoch hasia požiar: Na mieste je aj Heger! Vec prešetrí aj prokuratúra

aktualizované o 22:00 Situácia po nešťastí v bani v Novákoch je v týchto chvíľach stabilizovaná. Požiar momentálne hasia, na miesto príde banská komisia. Vec bude prešetrovať aj krajská prokuratúra. Na brífingu v Novákoch to v stredu oznámil dočasne poverený premiér Eduard Heger. Dodal, že všetky osoby po zranení vyšli z bane. Prešli pri tom dva kilometre peši od miesta vzplanutia.

aktualizované 21:34 Situáciu v podzemí v Bani Nováky aktuálne monitorujú záchranári z Hlavnej banskej záchrannej stanice. Na mieste nešťastia robia potrebné úkony aj vyšetrovatelia polície. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík s tým, že bezodkladne zriadia vyšetrovaciu komisiu pod vedením Obvodného banského úradu Banská Bystrica. Inšpektori sú už na mieste. Vyšetrovacia komisia začne vyšetrovanie priamo v bani hneď, ako to umožní situácia.

Podľa predbežných zistení došlo na mieste k náhlemu a nečakanému vyhoreniu metánu, nie k výbuchu, ozrejmil poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Podľa rezortu teda nedošlo k výrazným poškodeniam bane. Dvaja zo zranených baníkov sú poľskej a jeden ukrajinskej národnosti. Rodiny zranených baníkov už informovali o situácii.

aktualizované 21:15 Minister Karel Hirman na mieste nešťastia v Novákoch: V bani nedošlo k výbuchu, s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k náhlemu vyhoreniu metánu. Minister Karel Hirman sa aktuálne nachádza na mieste nešťastia v Bani Nováky. Zástupcovia vedenia Hornonitrianskych baní, vedenie Hlavnej banskej záchrannej stanice a Hlavného banského úradu ho priamo na mieste informovali o situácii a priebehu záchranných prác. V Bani Nováky došlo k vyhoreniu metánu, následkom čoho utrpelo 8 osôb zranenia najmä vo forme popálenín, z toho 4 osoby boli zranené ťažko.

Dvaja zo zranených baníkov sú poľskej a jeden ukrajinskej národnosti. Dvaja ťažko zranení boli transportovaní letecky do Bratislavy a dvaja do Košíc, štyria ľahšie zranení baníci boli prevezení do Bojnickej nemocnice. Rodiny zranených baníkov už boli informované o situácii. V čase nešťastia sa v bani nachádzalo celkovo 10 osôb.

aktualizované 20:40 "Hlboko ma zasiahla správa o výbuchu v Bani Nováky. O to viac, že len dnes dopoludnia sme tam boli spolu s kolegami z hospodárskeho výboru na poslaneckom prieskume. Situácia je v súčasnoti neprehľadná a nemám iné informácie, než sú tie medializované. Ďakujem Banskej záchrannej službe za pohotovú reakciu pri zásahu pod povrchom. Dúfam, že zranení už majú to najťažšie za sebou a že sa zdravotníkom podarí zachrániť ich životy a zdravie," vyjadril sa štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

VIDEO Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Karol Galek

aktualizované 20:27 Na mimoriadnu udalosť v nováckej bani reagovali na sociálnych sieťach viacerí politici. Niektorí ich predtým doobeda aj navštívili . Bane navštívil v stredu predseda hospodárskeho výboru parlamentu Peter Kremský (OĽANO). Poukázal, že práve na mieste, kde sa spolu s kolegami pohybovali, došlo k nešťastiu. "Veľmi ma to mrzí, že napriek všetkým bezpečnostným opatreniam, ktorých sme boli sami svedkami, sa stávajú takéto nehody," povedal s tým, že všetkým želá skoré uzdravenie.

V bani bol aj podpredseda opozičnej strany SaS Karol Galek. Poďakoval banskej záchrannej službe za pohotovú reakciu pri zásahu pod povrchom. Podporu všetkým raneným a ich rodinám vyjadril líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. "Pevne verím, že sa záchranným zložkám podarí situáciu čo najskôr stabilizovať," uviedol.

"Naše myšlienky a modlitby sú s nimi a ich príbuznými a blízkymi," reagoval poslanec parlamentu Juraj Šeliga (nezaradený). Za baníkov sa modlí aj poverená vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

aktualizované o 20:12 Na miesto nešťastia smeruje aj premiér Eduard Heger. Informovali o tom z tlačového odboru Úradu vlády

aktualizované o 20:05 Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že všetci pracovníci, ktorí utrpeli zranenia pri vyhorení metánu v Bani Nováky, budú v poriadku. Informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec. "Veľká vďaka patrí záchranárom z Banskej záchrannej služby, ktorí zranených dostali na povrch a odovzdali do rúk zdravotníkom. Zraneným mužom prajem, aby sa z nemocnice mohli vrátiť čím skôr k svojim rodinám a blízkym," povedala prezidentka.

aktualizované o 20:03 Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) verí, že záchranné zložky urobia v Novákoch maximum a tragédia si nevyžiada žiadnu obeť na živote. Uviedol to v reakcii na mimoriadnu udalosť v Bani Nováky na sociálnej sieti. "Práve som sa dozvedel o obrovskej tragédii v Bani Nováky. Mňa ako človeka, ktorý má k baníkom veľmi blízko, táto udalosť veľmi zasiahla," poznamenal.

aktualizované o 20:00 Do nemocnice v bratislavskom Ružinove záchranársky vrtuľník priviezol zranených. Brífing budú mať štátni tajomníci ministerstva zdravotníctva.

VIDEO Do nemocnice v Ružinove priviezol vrtuľník zranených z bane v Novákoch

aktualizované 19:48 Štyria z ôsmich zranených z nováckej bane sú v kritickom stave a záchranárske vrtuľníky ich previezli v umelom spánku do nemocníc. Informovala o tom hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová.

aktualizované 19:26 Osem zranených, ktorí utrpeli popáleniny, si vyžiadala mimoriadna udalosť, ku ktorej došlo v stredu o 16.30 h na stenovom porube v bani v Novákoch. Na mieste došlo pravdepodobne k zapáleniu a vyhoreniu banského plynu - metánu. Informovala o tom tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Adriana Siváková.

Na pracovisku sa v čase udalosti podľa nej nachádzalo deväť zamestnancov. "Zraneným zamestnancom bola okamžite poskytnutá prvá pomoc a vyfárali z podzemia, kde im bolo poskytnuté lekárske ošetrenie, v závislosti od rozsahu zranenia a boli hospitalizovaní," uviedla Siváková. Všetci zamestnanci, ktorí sa nachádzali na uvedenom stenovom porube a na ďalších pracoviskách v tejto časti nováckej bane, z podzemia podľa nej bezpečne vyfárali.

"Prieskum pracoviska aktuálne zabezpečujú dve čaty banských záchranárov z Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi. Príčiny a okolnosti vzniku mimoriadnej udalosti zatiaľ nie sú známe. Budú predmetom vyšetrovania komisie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, ktorá po záchranárskom prieskume fára na pracovisko," priblížila ďalej Siváková.

K mimoriadnej udalosti došlo na produktívnom pracovisku

K mimoriadnej udalosti došlo na produktívnom pracovisku, na komplexne mechanizovanom stenovom porube 102 001-95 prvého predáka Milana Vrabca, prevádzkujúcom v revitalizovanom druhom úseku na prvom horizonte Bane Nováky. Stenový porub, nachádzajúci sa v hĺbke 200 metrov pod povrchom s dennou kapacitou ťažby nad 1000 ton uhlia, zabezpečuje ťažbu uhlia od februára tohto roka.

aktualizované 19:20 Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že štátni tajomníci rezortu Michal Palkovič a Lenka Dunajová Družkovská budú mať krátko po 20.00 h pred bratislavskou Nemocnicou Ružinov spolu so záchranári aj šéfom nemocnice brífing v súvislosti s výbuchom.

aktualizované 19:16 Informáciu o vyhorení metánu v podzemí potvrdil i Mikulec s tým, že všetky záchranné zložky sú podľa neho na mieste. V plnom nasadení sú aj zložky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, v pohotovosti sú aj hasiči.

aktualizované 19:06 Predseda vlády SR Eduard Heger je o situácii po výbuchu v Bani Nováky informovaný. Na miesto aktuálne smeruje minister hospodárstva Karel Hirman a v prípade potreby je pripravený na miesto vyraziť aj predseda vlády.

aktualizované 18:59 Polícia na sociálnej sieti informovala, že v podzemí došlo pravdepodobne k vyhoreniu metánu, pričom na mieste hlásili viacero zranených osôb. "Bližšie informácie poskytneme, až keď nám to situácia na mieste udalosti dovolí," doplnila polícia.

aktualizované 18:27 Zdravotní záchranári informovali, že dostali hlásenie o výbuchu plynu v bani. Evidujú viacero zranených, z toho päť ťažko.Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Alena Krčová potvrdila, že krátko po 17.00 h prijali informáciu o tom, že v bani vybuchol plyn a na mieste sa nachádza väčší počet zranených.

Na miesto smerujú štyri posádky leteckých záchranárov

"Záchranná akcia pod zemou bola v réžii Banskej záchrannej služby, zranených na povrchu prevzali záchranári. Aktuálne posádky ošetrujú päť ťažko zranených a jedného ľahšie zraneného a pripravujú ich na prevoz do nemocníc alebo na špecializované pracoviská," spresnila Krčová. Na miesto smerujú štyri posádky leteckých záchranárov z Nitry, Banskej Bystrice, Trenčína a Žiliny, potvrdila za Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu ATE Zuzana Turočeková.

správu budeme aktualizovať