PREMENA slávneho herca vyráža dych: Schudol takmer 70 kg, je z neho INÝ ČLOVEK!

Billy Gardell sa stal známym hlavne vďaka stand-up komédii a herectvu. Počas svojej kariéry sa objavil vo viacerých sitkomoch, ako sú napríklad Máš pravdu, miláčik, Mladý Sheldon či Mike a Molly, vďaka čomu ho poznajú aj slovenskí diváci.

Galéria fotiek (3) Billy Gardell

Zdroj: CBS

V súčasnosti by však tohto herca spoznal málokto. V poslednom období totiž prešiel neuveriteľnou premenou. Gardell totiž schudol viac ako 68 kilogramov a v najnovšom rozhovore priblížil, ako sa v novom tele cíti a čo sa v jeho živote zmenilo.

„Myslím si, že v istom bode musíte nájsť mier sám so sebou, pozrieť sa do zrkadla a povedať si, že je čas, aby ste sa o seba začali starať. Ja som si moju situáciu dlho neuvedomoval. Keď to však príde, tak to príde. Je jedno kedy, hlavné je, že si to uvedomíte," povedal herec pre Entertainment Tonight.

Momentálne si užíva výhody, ktoré mu jeho nové telo prinieslo. „Konečne môžem nakupovať vo viacerých obchodoch. To je okrem môjho zdravia najlepšia vec. Najväčším víťazstvom však je, že už viac netrpím cukrovkou. Žiadny diabetes a môj tep klesol zo 113 na 68. Momentálne som zdravý," doplnil Gardell.