NEUVERITEĽNÁ PREMENA slávneho speváka: Schudol 27 kg... Ukázal formu bez trička!

(Zdroj: pixabay.com)

Americký spevák patrí medzi najväčšie hviezdy country, o čom svedčí aj to, ako populárne sú jeho najznámejšie hity. Piesne, ako napríklad The Man I Want To Be, Tomorrow či I'm Comin' Over majú na YouTube desiatky miliónov zhliadnutí.

Na začiatku tohto roka sa však okrem hudby zameral aj na svoju postavu, na ktorej začal poriadne makať. Výsledky svojej tvrdej práce sa rozhodol ukázať na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. V najnovšom príspevku prezradil, koľko sa mu podarilo schudnúť a okrem toho ukázal aj svoju formu bez trička.

„Tento rok som venoval tvrdej práci a snahe zlepšiť sa v hudbe, ale aj v telocvični. Stále to nie je hotové, ale podarilo sa mi schudnúť už viac ako 27 kilogramov. Toto si tu zatiaľ odložím," napísal k fotografii, na ktorej ukázal svoje nové telo.