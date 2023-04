Slávna herečka 2 mesiace po pôrode: FOTO v plavkách... Takto vyzerá jej telo po 4 deťoch!

Galéria fotiek (2) Herečka Blake Lively a herec Ryan Reynolds sú už trojnásobnými rodičmi.

Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - Blake Lively (35) sa do pamäti divákov zapísala predovšetkým ako Serena zo seriálu Gossip Girl. Aktuálne sa charizmatická blondínka viac ako herectvu, venuje svojej veľkej rodine. S partnerom Ryanom Raynoldsom (46) vychováva 4 deti. To posledné sa narodilo tajne, len pred 2 mesiacmi. A teraz sa mamička na sociálnych sieťach pochválila fotkou v plavkách... Wau, na toto by mala odvahu len máloktorá žena!