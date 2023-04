Pre slávnu herečku sú sociálne siete ZLO: Založila si Instagram a potom... Bolo to hrozné!

Scarlett Johansson patrí medzi najúspešnejšie herečky svojej generácie. Okrem toho, že bola nominovaná na Oscara, či cenu Grammy, si v minulosti vyslúžila aj titul najlepšie zarábajúcej herečky. A úspechy dosahuje aj napriek tomu, že sa vyhýba sociálnym sieťam, ktoré sú podľa názorov mnohých k popularite celkom potrebné.

O svojom vzťahu k sociálnym sieťam blondínka porozprávala v poslednej epizóde The Skinny Confidential Him & Her Podcast, kde povedala aj to, že v minulosti si skúsila založiť Instagram. Už po troch dňoch to však oľutovala.

„Nemôžem byť na sociálnych sieťach. Neviem sa s tým vyrovnať. Som ako taká jemná kvetinka. Raz som si založila Instagram, ale vydržala som tam len 3 dni. Strávila som napríklad 20 minút prezeraním si profilu človeka, ktorý pracoval pre môjho kamaráta,” uviedla slávna herečka. „Odrazu som vedela, že má psa, dve dcéry a kde býva. Následne som cítila, že by som sa mala presťahovať do Kalifornie, že by som si mala kúpiť takého istého psa a úplne zmeniť svoj život. Cítila som sa hrozne, pretože som nemohla byť v živote úplne cudzieho človeka," dodala a dala jasne najavo, že to na ňu nemalo práve najlepší vplyv.