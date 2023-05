Známy spevák si vyrobil poriadnu hanbu: Zamestnanci reštaurácie zúria... To snáď nemyslí vážne!

SPRINGFIELD - Bolo mu to treba? Austrálsky spevák The Kid LAROI (19) čelí nepríjemnému obvineniu. Manažér reštaurácie v meste Springfield totiž tvrdí, že sa svetoznáma hviezda objavila v ich podniku. Avšak za jedlo, ktoré si umelec aj s priateľmi objednal, akosi zabudol zaplatiť.

The Kid LAROI sa preslávil na konci roka 2020, keď sa jeho pieseň Without You stala celosvetovým hitom. Austrálsky spevák v nasledujúcom roku naspieval v spolupráci s Justinom Bieberom skladbu Stay, vďaka ktorej sa definitívne zaradil medzi najznámejších mladých umelcov.

Stále iba 19-ročný hudobník je momentálne na turné v USA, počas ktorého sa okrem iných miest zastavil aj v Springfielde. Tam sa predstavil v Great Southern Bank Arena, odkiaľ si to po koncerte namieril do miestnej reštaurácie.

Zamestnanci však na jeho návštevu nespomínajú práve v najlepšom. Na speváka sa totiž posťažoval manažér prevádzky, ktorý pre magazín TMZ povedal, že LAROI sa v ich reštaurácii síce dobre najedol, avšak na platenie akosi pozabudol.

„Zaviedli ho k jeho stolu v súkromnej miestnosti. Cestou tam sa vyfotil s viacerými fanúšikmi a bol priateľský k personálu. Následne si spolu s priateľmi začali objednávať jedlo a chodili často fajčiť von. Obsluhu však uistili, že ešte neodchádzajú. Keď sa však zamestnanci vrátili, aby upratali taniere, tak zistili, že tam už nie sú. Spravili účet v hodnote 133 dolárov. Možno šlo len o nešťastnú chybu, avšak nenechali tam žiadne peniaze. Niekoľkokrát sme sa s ním snažili skontaktovať. Zatiaľ sme nemali šťastie," povedal rozčarovaný manažér.