VÁŽNA NEHODA známeho moderátora (45): Zrazilo ho auto... TOTO mu zachránilo život!

Dan Walker si počas svojej televíznej kariéry prešiel viacerými programami. Okrem uvádzania správ, ktorému sa venuje momentálne, si vyskúšal aj moderovanie rannej šou BBC Breakfast a takisto sa objavil aj v športových programoch.

Počas včerajšieho dňa však zverejnil na svojich sociálnych sieťach šokujúce zábery, ktoré vznikli po tom, ako mal vážnu dopravnú nehodu. Počas jazdy na bicykli do neho totiž narazilo auto a podľa fotiek, ktoré zdieľal, to rozhodne nebola maličkosť.

„Dnes ráno som mal nehodu. Počas jazdy na bicykli do mňa narazilo auto a som rád, že vôbec žijem. Moja tvár dostala zabrať, ale nemám nič zlomené," napísal v prvom príspevku. V druhom napísal aj to, čo mu podľa neho zachránilo život. „Som veľmi rád za vaše milé správy, ďakujem vám. Práve som prišiel z nemocnice. Mám niekoľko rán a modrín, ale akoby zázrakom nemám nič zlomené. Som veľmi vďačný, že som stále tu. Prilba, ktorú som mal, mi zachránila život. Ak si sadnete na bicykel, určite si jednu dajte. Zničil som si moje hodinky, telefón, nohavice a aj bicykel, ale hlavné je to, že som nažive," napísal na svojich sociálnych sieťach.

Pre Mirror následne moderátor opísal, ako k nehode došlo. „Stalo sa to v Sheffielde cestou na železničnú stanicu. Trafilo ma auto, ale nepamätám si detaily, pretože som bol po nehode asi 20 minút úplne mimo. Keď som sa prebral, ležal som na asfalte nado mnou boli doktori a policajti. Momentálne mám len migrénu," povedal Walker.