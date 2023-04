Dráma a boj o život! Slávnej herečke zhorel dom, zomreli v ňom jej štyria miláčikovia

OTTAWA - Prišla nielen o strechu nad hlavou! Kanadská herečka Caterina Scorsone (41) prežila spolu so svojim troma dcérami obrovskú drámu. Ich dom totiž začal horieť, a tak sa museli dostať čo najskôr do bezpečia. To sa im podarilo, avšak túto tragédiu neprežili ich domáci miláčikovia.

Caterina Scorsone sa preslávila vo viacerých známych seriáloch, ako sú napríklad Klinika Grace, Alice či Private Practice. Momentálne sa venuje materstvu a dcéram Elize (10), Palome (6) a Lucky (3).

Galéria fotiek (3) Caterina Scorsone v seriáli Klinika Grace

Zdroj: ABC

Nedávno však prežili poriadnu drámu. Ich pokojný rodinný život sa v sekunde zmenil na peklo, ktoré by nechcel zažiť nikto. Počas toho, ako bola herečka s dcérami v kúpeľni, v ich dome vypukol požiar. Scorsone tak musela čo najrýchlejšie dostať svoje dcéry do bezpečia. To sa jej našťastie podarilo. Pri tomto nešťastí však zomreli jej štyria domáci miláčikovia.

„Zdravím vás priatelia. Pred pár mesiacmi mi zhorel dom. Počas toho, ako sme sa kúpali, sme uvideli dym. Keď som sa pozrela do chodby, čierny dym už zapĺňal celý náš dom. Jedna vec o požiaroch - šíria sa rýchlo. Mala som dve minúty na to, aby som dostala moje deti z domu. Nestihli sme si ani len obuť topánky. Ale dostali sme sa von. A za to budem navždy vďačná. Bohužiaľ sme však prišli o našich domácich miláčikov. Stále sa s tým nevieme zmieriť, ale sme vďační za to, že sme ich mohli milovať," napísala herečka.

V príspevku na sociálnej sieti Instagram povedala, ako veľmi si váži svojich blízkych, ktorí jej v tomto období pomohli. „Tento príspevok však nie je o požiari. Je o komunite. Je to list pre úžasných ľudí, ktorí nám pomohli úžasným spôsobom. Ďakujem požiarnikom a vyšetrovateľom. Ďakujem susedom, ktorí odpovedali na naše bláznivé klopanie. Ďakujem rodičom zo školy mojich detí, ktorí nám poslali hračky a knihy. Ďakujem mojim priateľom, ktorí nám poslali oblečenie a potraviny. Ďakujem mojím sestrám, ktoré sem prileteli a pomohli mi," doplnila Scorsone.

K emotívnemu príspevku pridala viacero záberov. Na tých ukázala jej zhorený dom, domácich miláčikov, ktorí túto tragédiu neprežili, ale aj svoje tri dcéry, s ktorými musela vo vlastnom dome doslova bojovať o život.