Polícia vydala zatykač na TV hviezdu: Z dôvodu, pre ktorý ho hľadajú, vám bude zle!

Galéria fotiek (3) Connor Smith

Zdroj: pixabay.com

LAKE COUNTY - Lieta v poriadnych problémoch! Na hviezdu reality show Are You the One? - Connora Smitha (32) bol vydaný zatykač za to, že posielal svoje nahé fotky a videá neplnoletému dievčaťu a následne sa s ňou chcel stretnúť za účelom sexuálneho pomeru. Daná školáčka však bola policajtka v prestrojení a keď Smith dorazil na miesto stretnutia, detektívi sa ho pokúsili zatknúť, čo sa im však nepodarilo.