Karin Haydu o SEXuálnom TRAPASE s Tůmom: Pristihli ich RODIČIA a… BOŽEEEE, Filip!

BRATISLAVA - No povedzte - komu sa z vás sa v mladosti nepodarilo zažiť nejaký ten sexuálny trapas? A to najmä v prípadoch, keď išlo o tie úplne prvé zážitky. Svoje by o tom vedela povedať (a aj povedala) krásna a populárna slovenská herečka Karin Haydu!

Nie je žiadnym tajomstvom, že v čase, keď Filip a Karin ešte neboli až takí známi ako dnes, tvorili pár. Trvalo to približne sedem rokov a dali sa dokopy na konzervatóriu, kde chodili do spoločnej triedy. Filip sa o Karin usiloval už dlhší čas, no podľa slov herečky jej trvalo trošku dlhšie, kým pokusom svojho kolegu a kamaráta podľahla a dali sa dokopy.

No a keďže sme už spomenuli, že herci tvorili pár niekoľko rokov, je zrejmé, že ich vzťah zahŕňal všetko to, čo k nemu patrí. A aj sex. Na jeden z nich si Karin zaspomínala v novo odštartovanej relácii K-Fun. Tá je zameraná práve na pikantnosti a sexuálny život, po desiatich rokoch ju obnovilo rádio VIVA a vrátili sa aj pôvodní moderátori Alexander Štrba a Mário Gotti alias Ing. Vagimír a Doc. Hormón.

Práve títo dvaja páni sa počas pilotnej časti obnovenej šou odvážili pozvať si do štúdia Karin Haydu a spýtať sa jej na najväčší sexuálny trapas. Pôvabná herečka a moderátorka spomenula príhodu, ktorá zahŕňala Filipa Tůmu, a poslucháči sa mohli od smiechu popukať. Ako to už býva, ako mladý pár si nežnosti vychutnávali v rodičovskom dome, keď sa spoliehali na to, že ich nikto nemôže vyrušiť a "vzduch je čistý".

Lenže, nebol! Jedného dňa prišlo k tomu, že si nežnosti dopriali u Karininých rodičov a potom... Viac sa dozviete nižšie v zázname relácie K-FUN. A nezabúdajte. Pikantnosti zo života (nielen) celebrít si môžete vypočuť každú stredu po 22:00 na rádiu VIVA!