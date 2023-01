Šokujúce ODHALENIE hviezdy Strážcov Galaxie: Jeho mama je LESBIČKA... Dojemné gesto!

Dave Bautista má veľkú časť svojho tela pokrytú tetovaniami a každé z nich má preňho svoj význam. Aktuálne o nich prehovoril pre magazín GQ. Macka Pú si vraj nechal zväčniť kvôli svojej malej kolegyni z filmu My Spy Chloe Coleman.

„Na novinárskom turné sme hrali hru "Pravda alebo klamstvo", aby sme ukázali, ako dobre sa poznáme. Chloe sa spýtali, či mám vytetovaného Macka Pú,“ prezradil Dave s tým, že malá herečka označila pravdu, čo však nebolo správne. „Nemám, ale keďže ťa tak veľmi milujem, budem ho mať. A tak som si dal vytetovať Macka Pú pre moju malú kolegyňu Chloe Coleman,“ prezradil.

Jedno zo svojich tetovaní si však dal aj prekryť. „Toto bývalo logo tímu, jeho súčasťou bol človek, ktorého som považoval za priateľa a niekoho, ku komu som naozaj vzhliadal,“ začal Bautista a pokračoval: „A potom neskôr verejne vystúpil s niekoľkými vyhláseniami proti homosexuálom a ukázal sa ako extrémny homofób.“ A to sa ho osobne dotklo.

„Mal som s tým obrovský problém - je to môj osobný problém. Moja mama je lesbička a už som ho nemohol nazývať priateľom, takže som to prekryl týmto,“ odhalil Bautista, ktorý je hrdým LGBTQ+ aktivistom a sexualitu svojej mamy verejne podporuje „Vždy som bol hrdý na to, kým bola moja mama, pretože bola vždy hrdá na to, kým bola,“ vyjadril sa.