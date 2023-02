Zakopú konečne vojnovú sekeru? Karol III. chce, aby bol Harry opäť súčasťou rodiny... Chystá sa urobiť veľké gesto!

Britská kráľovská rodina prežíva krušné mesiace. V septembri zomrela najdlhšie slúžiaca panovníčka Alžbeta II. a v posledných týždňoch jej viacero úderov zasadili Harry a jeho manželka Meghan. Ich spoločný dokument Harry & Meghan a memoáre princa ostro kritizovali to, ako sa k nim Harryho rodina zachovala.

Podľa informácii sa ich slová najviac dotkli jeho brata Williama a jeho otca Karola III. Posledné správy však hovoria o tom, že súčasnému kráľovi Spojeného kráľovstva predsa len záleží na tom, aby sa vojnová sekera zakopala.

Zdroj z okolia Karola III. dokonca povedal, že by si veľmi prial, aby sa Harry zúčastnil jeho korunovácie. „Pre Charlesa je to veľká udalosť. Bude chcieť, aby sa korunovácie zúčastnil aj Harry. Navyše by bol veľmi rád, keby bol opäť súčasťou rodiny. Ak sa im totiž tento konflikt nepodarí vyriešiť, bude to navždy spojené s jeho vládnutím. Vždy mal povesť odmeraného rodiča a bolo by zlé, keby to pokračovalo,” povedal pre magazín People.