Slávny športovec po rozchode: IDE NA DRAČKU... Aha, vrhli sa neho dôchodkyne!

LOS ANGELES - Včera večer sa konala slávnostná premiéra filmu s názvom 80 for Brady, kde bol jednoznačne najviac obletovaným mužom športovec Tom Brady (45). Ten sa v spoločnosti ukázal vôbec prvýkrát od prekvapivého vyhlásenia, že sa so svojou krásnou manželkou Gisele Bündchen (42) rozvádzajú.

Gisele Bündchen a Tom Brady učinili v októbri minulého roka zásadné rozhodnutie, ktoré zarmutilo mnohých ich priaznivcov. Jeden z najkrajších párov šoubiznisu totiž priznal, źe dohady o problémoch v ich vzťahu sú pravidvé a budú sa rozvádzať.

Mnohí s očakávaním sledujú, ktorá žena nahradí slávnu modelku po boku úspešného športovca. Niet pochýb, že o záujem nežného pohlavia Brady nemá núdzu. A hotové sú z neho očividne ženy všetkých vekových kategórií.

V utorok sa totiž konala premiéra komédie 80 for Brady, kde herečky Jane Fonda, Rita Moreno, Sally Field a Lily Tomlin stvárňujú partiu dôchodkýň, ktoré sú jeho veľkými fanúšičkami a podniknú dobrodúžnu cestu na Super Bowl, aby svojho miláčika videli priamo v akcii.

VIDEO: Trailer k filmu 80 for Brady.

Partia herečiek si na premiére s Bradym aj zapózovala. Nebol však jediným mužom, ktorý pútal pozornosť. Priam neprehliadnuteľný bol Billy Porter, ktorý mal na hlave čudesný doplnok.

Pár hodín po tom, ako Brady rozdával na premiére úsmevy, oznámil svetu smutnú správu. A to, že sa rozhodol ukončiť svoju hviezdnu kariéru. Sedemnásobný víťaz Super Bowlu s tímami New England a Tampa by mal naďalej pracovať ako televízny analytik pre stanicu Fox Sports.

