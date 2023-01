Vážna NEHODA slávnej sexbomby: Aj po 2 rokoch má problémy... Z pohľadu na jej ROZREZANÚ nohu MRAZÍ!

Koncom júla 2020 sa slávnej sexbombe Katie Price odštartoval kolotoč obrovských bolestí a nekonečných operácií. Blondínka v tom čase trávila dovolenku so svojimi deťmi a priateľom v Turecku. Spoločne si zašli do miestneho zábavného parku, no a práve tam mala hrozivú nehodu. Pri skoku z 25-metrovej steny si zlomila oba členky.

„Je to tak, zlomila som si obidva členky a nohy. Budú mi ich musieť operovať. Bolo mi povedané, že nebudem môcť chodiť 3 až 6 mesiacov,“ odkázala vtedy ubolená sexica. No to ešte nevedela, že zranené nohy ju budú trápiť aj viac ako 2 roky po úraze. Nedávno totiž Katie musela podstúpiť ďalšiu operáciu nohy.

Tentokrát plavovláske z členka vyberali skrutky a opäť sa musela nanovo učiť chodiť. No zdá sa, že sa opäť vracia do plnohodnotného života. Paparazzi ju zachytili v uliciach Londýna... A hoci zábery na jej rozrezanú nohu vyzerajú naozaj desivo, vyzerá to tak, že Katie sa operovanú nohu pomaly darí rozhýbať.

