Sexi herečka v reštaurácii v NAHÝCH ŠATÁCH: Juj, to si si obliekla úplne zbytočne!

Bolo príliš horúco? Alebo na seba len chcela upútať pozornosť? Nech je to ako chce, výsledok je rovnaký. Tridsaťročná herečka Karrueche Tran zjavne nepatrí k ženám, ktoré sa ostýchajú a nerady ukazujú svoje krivky na obdiv. Práve naopak - pravidelne dokazuje, že sa rada popýši svojim telom.

No najnovšie sa do jednej z reštaurácií v Miami vymódila tak, že v konečnom dôsledku mohla prísť úplne nahá. Šaty bez ramienok, dlhé až po členky, boli totiž také priesvitné, že to pôsobilo, akoby boli ušité z gázy. Doslova jej presvitalo celé telo aj so spodnou bielizňou. Veď pozrite sami!