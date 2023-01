Katastrofálne Vianoce slovenskej speváčky: So 7-mesačnou dcérkou skončila v nemocnici… Operácia!

A svoje o tom vie aj speváčka Lenka LeRa Rakar, ktorá celé sviatky vrátane Vianoc strávila v nemocnici. Jej dcérka Riana musela byť totiž hospitalizovaná na bratislavských Kramároch. Len 7-mesačné dievčatko muselo akútne absolvovať operáciu, a tak sa plány na vôbec prvé spoločne strávené Vianoce s dieťatkom v rodine rozplynuli ako dym.

„Tento rok sme vianocovali s mojou maličkou dcérkou v nemocnici. Bol to extrém, lebo na oddelení sme boli len my dve. Všetky bábätká pustili domov, ale Rianka bola po operácii, tak jej prvé Vianoce sme strávili veľmi zvláštne,” povedala pre Topky.sk LeRa, ktorá sa k dôvodu operácie dcérky zatiaľ bližšie vyjadriť nechcela, no teší sa, že zákrok dopadol dobre. Prezradila nám ale to, že osamote bola v nemocnici aj preto, že zdravotné problémy mal i jej partner a otec ich dcérky Rianky.

Aj preto sa po prepustení z nemocnice dohodli, že Vianoce si s rodinou skrátka vynahradia a presunú ich na iný termín. Tie prvé mali včera večer. „Vianoce sme si urobili dodatočne aj s rodinkou a asi teda ešte jedny, keďže môj priateľ je už tiež dlhšie chorý a nemôžeme byť spolu. Takže tentokrát máme tri štedré večere a splnené najväčšie prianie. Že náš drobček je v poriadku,” hovorí slovenská rocková kráľovná.

Tá zároveň uviedla, že oslavovať v Vianoce v inom termíne nie je pre ich rodinu žiadna novinka. „Keď som bola dieťa, u mojich starých rodičov na dedine sme slávili gréckokatolícke Vianoce 6. januára, z čoho sme boli ako deti nadšení,” prezradila nám speváčka a herečka. Ako dodala, po tohtoročnej vianočnej skúsenosti si opäť naplno uvedomila, čo je na svete to najdôležitejšie.

„Všetky darčeky, hojnosť, večera, telka a vianočné obžerstvo sú nič oproti tomu, čo si veľakrát prajeme a ani si neuvedomujeme význam a silu toho priania. A tým je zdravie. Takže naplno som precítila túto túžbu,” povedala nám na záver mamička, ktorej slová sú zároveň aj silným odkazom pre všetkých ostatných, ktorí občas zabúdajú na to, aké je zdravie vzácne.