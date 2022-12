Miniatúrne plavky, veľké bruško: Aha, v slávnej famílii dostanú k Vianociam ten NAJKRAJŠÍ DAR!

Chrissy Teigen a John Legend tvoria jeden z najsympatickejších párov šoubiznisu. A to nielen pre to, že spevák v skladbe All of Me ospevoval svoju krásnu manželku... Ale tiež pre to, že spoločne s dcérkou Lunou (6) a synom Milesom (4) tvoria dokonalú rodinku. V roku 2020 sa musela dvojica vysporiadať s krutou ranou osudu, keď prišli o nenarodeného synčeka.

Smútok tento rok vystriedala opäť radosť, keď Chrissy oznámila, že je opäť tehotná. Nuž, a vyzerá to tak, že dieťatko príde na svet už čoskoro. Modelka sa totiž pýši už poriadne veľkým bruškom, ktoré v týchto dňoch vystavila na obdiv v miniatúrnych plavkách.

Tie boli pre Teigen odjakživa akýmsi "pracovným odevom", keďže sa preslávila ako modelka plavkovkého magazínu Sports Illustrated. Na to si pri pohľade na ňu zaspomínali viacerí fanúšikovia, ktorí jej v komentároch nechali pekné odkazy.