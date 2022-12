Slávna herečka zverejnila kruto úprimnú FOTO: Na krásku z červeného koberca zabudnite!

Blake Lively a jej manžel Ryan Reynolds tvoria jeden z najkrajších párov šoubiznisu. Dvojica má spolu tri dcérky, ku ktorým už čoskoro pribudne štvrtý potomok. Pohlavie dieťatka zatiaľ nevedia. Pri všetkých troch deťoch sa to vždy dozvedeli až pri ich narodení. Zdroj z ich okolia však pre US Weekly uviedol: „Dúfajú, že tentokrát to bude chlapec. Ale samozrejme, hlavné je pre nich, aby bolo bábätko zdravé.”

Ryan sa vôbec nesťažuje, že má doma samé princezničky. So smiechom dodáva, že keď aj štvrté dieťatko bude dievča, aspoň vie, čo ho čaká. Zaujímavé je, že on sám pochádza z rodiny, kde boli štyria chlapci.

Len nedávno mal Ryan na odovzdávaní cien People´s Choice Awards dojímavú reč, kde ďakoval svojím rodinám. Na mysli mal rodičov a súrodencov, potom hereckú rodinu a v neposlednom rade svoju vlastnú rodinu, ktorú spoločne s Lively vytvorili. „Ďakujem Blake a mojím trom dcérkam. Budeme mať štvrté dieťatko čoskoro. Ste moje srdce, nádej, moje šťastie. Robím si žarty, že ma moja rodina vyčerpáva, ale dávate mi viac sily, než si jeden človek môže zaslúžiť,” uviedol šťastný Ryan.

Galéria fotiek (8) Blake Lively a Ryan Reynolds

Zdroj: profimedia.sk

Blake sa už čas do pôrodu pomaličky kráti. Vždy si však nájde čas, aby pobavila svojich followerov, ktorých má na sociálnej sieti Instagram takmer 37-miliónov. Najnovšie tam zverejnila záber krátko po prebudení. Je na ňom samozrejme nenalíčená a taká strapatá, že sa až samá seba zľakla :)

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram