Zvodná Megan Fox znásobila svoj SEXEPÍL: Blond vlasy, prsia von… A je z nej Pamela Anderson!

V našich končinách oslavujeme karneval v čase fašiangov. Vtedy si deti, ale aj dospelí obliekajú najrôznejšie masky od šašov, cez princezné až po Spidermanov. No a potom je Halloween, ktorý mnohí berú ako príležitosť prezliecť sa za niečo strašidelné. No za veľkou mlákou to takto nerozdeľujú...

A tak nie je ničím výnimočným, keď sa na Halloweena niekto prezlečie trebárs aj za Pamelu Anderson. Tento raz sa svoj sexepíl rozhodla znásobiť ďalšia veľká sexica z Ameriky, Megan Fox. Na párty sa obliekla do upnutých latexových šiat, z dekoltu jej vyliezali mega prsia a na hlave mala blond parochňu. Pozrite, slávnej silikónke z Baywatchu akoby z oka vypadla!