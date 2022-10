Bizarný outfit slávnej speváčky: Ako KREPOVÁ RUŽA zo strelnice… Určite takto nechoď na kolotoče!

MADRID - Po nedeľnej premiére v Londýne mal film Glass Onion: A Knives Out Mystery svoje slávnostné uvedenie aj v Madride. A rovnako ako v metropole Veľkej Británie, ani v Španielsku nechýbali jeho hlavní predstavitelia. V novinke si zahrala aj speváčka Janelle Monáe (36), ktorá si do spoločnosti zvolila skutočne netradičný outfit. Vyzerala ako krepová ruža zo strelnice!

O londýnskej premiére filmu Glass Onion: A Knives Out Mystery sme na Topkách už písali. Tam na seba pozornosť strhávala slávna herečka Kate Hudson, ktorá do spoločnosti dorazila v šatách s hriešne hlbokým výstrihom... No neprehliadnuteľná bola aj speváčka Janelle Monáe, ktorá v červených šatách a výrazným klobúkom vyzerala ako divý mak.

Galéria fotiek (5) Janelle Monáe na premiére v Londýne

Zdroj: SITA

A floristickej tematike zostala verná aj na stredajšej premiére v Madride. No od lúčneho kvetu sa dostala k trofeji z hodových slávností. Na sebe mala totiž róbu, ktorá v spodnej časti pozostávala z čiernej sukne, no a vrch... V tom by sme jej odporúčali vyhnúť sa kolotočom. Vyzerala totiž ako krepová ruža zo strelnice. Jedno je však isté, speváčka na španielskej premiére rozhodne strhávala pozornosť!

Galéria fotiek (5) Janelle Monáe na premiére v Madride

Zdroj: Profimedia