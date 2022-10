Slávny herec má za sebou PRÍŠERNÝ ROK: Kopec zlomenín a... Och, SMRŤ milovanej osoby!

NEW YORK - Michael J. Fox (61), hviezda filmu Návrat do budúcnosti, má za sebou mimoriadne náročné obdobie. Herec, ktorý roky bojuje s Parkinsonovou chorobou, to prezradil počas víkendu, keď sa zúčastnil Comic Conu v New Yorku.

Michael J. Fox sa počas víkendu zúčastnil obľúbeného podujatia, na ktorom po jeho boku nechýbal "parťák" z filmu Návrat do budúcnosti - Christopher Lloyd. Dvojica potešila svojich priaznivcov rozhovorom a mimoriadne emotívny moment nastal, keď sa objali. Ako filmový Marty McFly priznal, má za sebou veľmi náročné a bolestivé obdobie.

Galéria fotiek (7) Christopher Lloyd a Michael J. Fox

Zdroj: profimedia.sk

Michael pri spomienkach na nakrúcanie legendárneho počinu uviedol, že jeho milovaná mama nebola nadšená z toho, že v tom čase veľa pracoval. Cez deň zvykol nakrúcať seriál Family Ties, po večeroch pracoval na filme Návrat do budúcnosti. „Mal som vtedy 23 rokov a keď som jej volal s tým, že mám ponuku účinkovať vo filme od Spielberga, ale nakrúcať budeme po nociach, hovorila, že budem veľmi unavený,” povedal k tomu obľúbený herec.

„Milovala ten film, ale do dnešného dňa - teda ešte pred dvoma týždňami - si moja matka myslela, že to bol zlý nápad vziať túto rolu. Mala pravdu, ozaj to bolo únavné,” dodal umelec, ktorému v mladom veku diagnostikovali Parkinsonovú chorobu. Hercova matka Phyllis zomrela vo veku 92 rokov. V apríli tohto roka sa musel vysporiadať aj so smrťou svojho štvornohého miláčika.

Obľúbeného herca však potrápili aj zdravotné problémy. „Za posledný rok som mal zlomenú lícnu kosť, očnicu, ruku, lakeť, rameno. Mal som ťažký rok, ale prinútilo ma to uvedomiť si, že s vďačnosťou sa to dá prekonať,” povedal k tomu. „Ak dokážem nájsť niečo, za čo môžem byť vďačný, tak je to dobré. Som optimista,” uzavrel Michael, ktorý mohol cítiť podporu nielen od fanúšikov, ale tiež od kolegu.