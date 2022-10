VÁŽNE OBAVY o slávnu hviezdu: Sotva spí... Jeho psychika nie je v poriadku!

LOS ANGELES - Nevyzerá to s ním dobre! Kanye West (45) už pár dní plní stránky bulvárnych médií. Iste, škandály mu nikdy neboli cudzie, avšak teraz si proti sebe poštval mnohých, vrátane niektorých hviezd. Ľudia z jeho okolia sa nazdávajú, že za tým môže byť jeho zhoršená psychika.

Americký rapper Kanye West, momentálne vystupujúci pod menom Ye, má zablokované účty na Twitteri a Instagrame. Spôsobili to jeho príspevky, ktoré obe spoločnosti vyhodnotili ako antisemitské.

Spoločnosť Twitter v nedeľu informovala, že rapper Ye zverejnil tvít, ktorý je v rozpore s pravidlami používania jej služieb. Kanye West-Ye totiž na Twitteri napísal, že čoskoro vyhlási bojovú pohotovosť zameranú voči židom. Odkazoval pritom na termín, ktorý sa na označenie stupňa pohotovosti používa v americkej armáde. V tom istom tvíte, ktorý neskôr Twitter odstránil, dodal: "Vy sa so mnou zahrávate a snažíte sa zablokovať každého, kto oponuje vašej agende".

Účet Kanyeho Westa na Instagrame zablokovala spoločnosť Meta Platforms po tom, čo v ňom obvinil svojho rapperského kolegu Seana "Diddyho" Combsa z toho, že ho ovládajú židia. Combs totiž kritizoval tričko s nápisom "White Lives Matter", ktoré mal černošský rapper Kanye West oblečené na nedávnej módnej prehliadke v Paríži. Uvedený slogan v USA často používajú stúpenci nadradenosti bielej rasy.

Propagácia spomínaného sloganu rozzúrila mnohých. Kritikou na jeho adresu nešetrila ani známa módna editorka Gabriella Karefa-Johnson, ktorá spomínané tričko označila za formu násilia. K nej sa pridali napríklad modelky Hailey Bieber, či Gigi Hadid, z ktorých sa rapper začal vysmievať.

Ako informuje Page Six, ľudia z rapperovho okolia sa zhodujú, že to s ním momentálne nevyzerá dobre a neskrývajú svoje obavy. „Takmer vôbec nespí. A to bolo tiež spúšťačom jeho psychického zrútenia v roku 2016, keď skončil na psychiatrii,” uviedol jeden z rapperových blízkych.

V roku 2019 Kanye West priznal, že trpí bipolárnou poruchou.