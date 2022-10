73-ročná hviezda modelingu ŽIARI v reklame: Wau, vyzerá fantasticky!

Pri mladších kolegyniach sa rozhodne nestratila! Lesley Lawson, známa pod prezývkou Twiggy, nepatrí do starého železa. Potvrdila to, keď kývla na spoluprácu so známou kozmetickou firmou. V reklame spolu s ňou účinkovali aj Kate Moss, Jourdan Dunn, či Lily James.

Videom sa pochválila aj samotná Twiggy na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. „Zlatíčka, som tak nadšená, že som súčasťou tejto kampane,” napísala k reklame Twiggy, ktorá má viac ako 70-tisíc followerov.

Fanúšikovia modelku samozrejme zasypali pochvalami a nechýbajú ani milé komplimenty. „Vyzeráš úžasne! Si jednoducho ikona! Čas v tvojom prípade nehrá žiadnu rolu,” znejú vybrané z nich. Súhlasite s nimi? Tipovali by ste Twiggy už 73 rokov?