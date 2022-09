Najodvážnejší outfit premiéry: Mladý herec na červenom koberci šokoval... Aha, čo si obliekol!

BENÁTKY - Toto chcelo odvahu! Medzinárodný filmový festival v Benátkach je v plnom prúde a na červenom koberci nie je núdza o zaujímavé modely. Počas slávnostnej premiéry počinu Bones and All však na seba všetku pozornosť strhol herec Timothee Chalamet (26), ktorému sa podarilo zatieniť aj prítomné dámy.

Mnohé herecké hviezdy v týchto dňoch smerujú do Benátok, kde sa koná 79. ročník obľúbeného filmového festivalu. Atmosféru tohto prestížneho poduajtia si naplno vychutnáva aj herec Timothee Chalamet, ktorý spolu s kolegami predstavil počin Bones and All.

Treba uznať, že mladíkovi sa dokonale darí pútať pozornosť. Na stretnutie s novinármi prišiel napríklad oblečený v kvetovanom kardigáne. To však je len slabý odvar v porovnaní s tým, čo si dal na slávnostnú premiéru.

Timothee si dal červené obtiahnuté nohavice a k nim odvážny top rovnakej farby. Spomínaný kúsok bol strihaný tak, že mladému hercovi odhaľoval celý chrbát. Ako už býva zvykom, reakcie verejnosti na túto kreáciu boli rôzne. Vám sa ako pozdáva?

