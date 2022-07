Slávna speváčka provokuje: Svetu ukázala vypracovanú postavu!

Speváčka Halsey sa celosvetovo preslávila piesňou Ghost a minulý rok vydala album s názvom If I Can't Have Love, I Want Power. Nedávno spolupracovala na piesni Calvina Harrisa Stay With Me, v ktorej sa objavili aj Pharrell Williams a Justin Timberlake.

Galéria fotiek (11) Justin Timberlake, Halsey, Pharrell Williams a Calvin Harris

Zdroj: Instagram

Popri práci a rodičovských povinnostiach však nezabúda ani na svojich fanúšikov, ktorých má len na Instagrame viac ako 30 miliónov. Práve na tejto sociálnej sieti sa s nimi podelila o fotky z poslednej ovolenky. Ako sme pri tejto umelkyni zvyknutí, záberom odvaha rozhodne nechýba.

Halsey má na svojom konte niekoľko albumov a piesní. Medzi jej najväčšie hity patria napríklad Bad At Love, Colors, Ghost alebo Sorry. Rovnako má na svojom konte spolupráce s najznámejšími hudobníkmi, medzi ktorých sa radia The Chainsmokers, Big Sean, Khalid, Justin Bieber alebo spomínaný Calvin Harris.

Halsey v najnovšej piesni Calvina Harrisa:

Halsey a jej aktuálny partner Alev Aydin sa zoznámili naozaj zaujímavo. Scnárista mal totiž o tejto speváčke spracovať životopisný film. Ako však spolu trávili viac a viac času, pracovný vzťah sa zmenil v niečo oveľa viac a v júli minulého roka spolu privítali na svet ich prvorodenú dcéru Ender.