Kráska z reality šou po TRAGICKEJ SMRTI frajera (†33): Mám NOČNÉ MORY a... Prehovorila o HÁDKE!

Hviezda britskej reality šou TOWIE bola pred dvoma týždňami účastníčkou dopravnej nehody v Turecku, kde bola spolu s partnerom na dovolenke. Ich auto sa vtedy zrútilo z útesu. Jake bol na mieste mŕtvy a Jasmine si vážne zranila ruku.

Mladá hviezdička odvtedy bojuje s nočnými morami. Pre magazín The Sun povedala: „Od nehody mávam nočné mory. Stále sa na to v strede noci zobúdzam. Dokonca so mnou spáva moja mama, aby som nebola sama."

Zranenie jej ruky je pomerne vážne. Tú si podľa vlastných slov musela zlomiť, aby sa dostala z auta. „Povedali mi, že pohyblivosť mojej ruky už nikdy nemusí byť taká, ako pred nehodou. Ale viete čo? Mohla som skončiť ako Jake a byť mŕtva. Som veľmi vďačná že to takto dopadlo a popasujem sa s tým najlepšie ako viem," doplnila Yazmin.

V médiách sa objavili správy o tom, že sa dvojica pred nehodou pohádala. „Videla som správy o tom, že sme sa hádali. Ako to môže nietko povedať? V aute sme boli len dvaja. Môj priateľ neprežil, takže som jediná, ktorá vie čo sa dialo," povedala. „Nechcem, aby si ľudia mysleli že sme sa hádali. Možno sme nemali perfektný vzťah, ale naše posledné spoločné chvíle si budem vážiť do konca môjho života. Boli to naše najkrajšie momenty, aké sme prežili," uzavrela Yazmin.

