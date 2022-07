STRACH o speváka Toma Jonesa (82): KOLAPS tesne pred koncertom?!

Známy spevák momentálne vystupuje v rámci svojho turné Surrounded By Time po celej Európe. V utorok bola naplánovaná ďalšia zastávka v MVM Dome v Budapešti. Diváci, ktorí prišli na štadión, však zostali nemilo prekvapení. Jones totiž svoje vystúpenie pár minút pred jeho začiatkom zrušil!

Prvotné informácie neveštili nič dobré. Podľa nich mal totiž legendárny hudobník odpadnúť. Následne k nemu mala doraziť sanitka, ktorá ho odviezla do nemocnice.

Galéria fotiek (2) Tom Jones

Zdroj: Instagram

Umelec sa k celej situácii vyjadril počas noci. „Zdravým všetkých, ktorí sa o mňa strachujú. Minulú noc som cestoval z Británie do Budapešti a ráno som sa zobudil s boľavým hrdlom. Špecialista, ktorý ma prehliadal povedal, že ide o vírusovú laryngitídu. Dôrazne mi doporučil, aby som včerajšiu šou odložil," napísal Jones.

„To, že som odpadol, nie je pravda. Nanešťastie, koncert musel byť zrušený na poslednú chvíľu, čo ma samozrejme veľmi mrzí. Avšak, presunuli sme ho na 16. augusta. Ešte raz ďakujem za váš láskavý záujem," uzavrel spevák.

Fanúšikovia mu pod príspevkom popriali hlavne pevné zdravie. „Želám vám rýchle zotavenie. Dávajte si na seba pozor," napísal jeden z nich. „Som veľmi rád, že ste poslúchli radu doktora. Čo najskôr sa dajte dokopy," pridal sa ďalší.

Waleský spevák mal 16. augusta pôvodne vystúpiť v Kyjeve, ale pre aktuálnu situáciu to nie je možné. Medzi jeho najväčšie hity patria piesne ako It's Not Unusual, Sexbomb alebo Delilah.

VIDEO: Tom Jones - Sexbomb.