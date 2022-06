Slávnemu spevákovi (55) hrozí 25 ROKOV basy NATVRDO: Takto sa chce vyhnúť trestu!

Galéria fotiek (2) R. Kelly sa dnes dozvie výšku svojho trestu.

Zdroj: SITA

NEW YORK - Celý svet dnes čaká na rozhodnutie sudkyne Ann Donnelly (63) v ostrosledovanom procese s R&B hviezdou R. Kellym (55). Ten je obvinený okrem iného z vydierania a sexuálneho zneužívania mladých a maloletých žien. Dnes by sa malo o všetkom rozhodnúť - spevákovi hrozí až 25 rokov väzenia. No jeho právnici žiadajú maximálne 10 rokov. Takto sa snažia sudkyňu odmäkčiť!