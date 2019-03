Šokujúce správy v prípade americkej hviezdy: Najskôr tvrdý trest, a teraz... Nečakaný ZVRAT!

CHICAGO - Dlžné výživné, ktoré bolo potrebné zaplatiť na to, aby amerického r'n'b speváka R. Kellyho prepustili z väzenia, uhradil anonymný darca. Ako informovali predstavitelia súdu v Chicagu, osoba, ktorá za R. Kellyho zaplatila sumu 161 633 dolárov (v prepočte zhruba 142-tisíc eur), si priala zostať v anonymite a do kolónky, kam sa píše meno platcu, nenapísala nič. Speváka po uhradení tejto sumy neznámou osobou prepustili v sobotu z chicagského väzenia, kde strávil tri dni.

R. Kellyho v tejto súvislosti zadržali a vzali do väzby v stredu, keďže tvrdil, že dlžnú sumu exmanželke nevie naraz zaplatiť. Odôvodňoval to tým, že mu ktosi ukradol peniaze z účtu, pričom túto informáciu bližšie nekonkretizoval. Súd spevákovi v januári 2009 nariadil, aby platil mesačné výživné 20 833 dolárov, pričom Kelly sa vtedy na pojednávaní nezúčastnil. Podľa súdnych dokumentov, ktoré minulý mesiac preskúmala televízia CNN, Kelly svojej exmanželke však do 6. februára nezaplatil 169-tisíc dolárov (vyše 149-tisíc eur). Aby sa vyhol zatknutiu za pohŕdanie súdom, sudca spevákovi nariadil, aby túto sumu doplatil do stredy.

Speváka zadržali práve v deň, keď televízia CBS v relácii CBS This Morning odvysielala rozhovor, v ktorom sa Kelly emotívne vyjadril k februárovému obvinenia zo sexuálneho zneužívania. Spevák čelí obvineniam v desiatich bodoch obžaloby zahŕňajúcom štyri ženské obete, z ktorých najmenej tri boli mladšie ako 17 rokov. Spevák, ktorý svoju vinu popiera, bol v tejto súvislosti aj vo väzbe. Prepustili ho na kauciu 100-tisíc dolárov. Ďalšie pojednávanie sa v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho zneužívania bude konať 22. marca.

R. Kelly, celým menom Robert Sylvester Kelly, sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1989. Debutoval v roku 1992 albumom Born Into The 90's, ktorý nahral so skupinou Public Announcement. O rok neskôr vydal prvú sólovku 12 Play, po ktorej nasledovalo ďalších pätnásť štúdioviek, z toho trinásť sóloviek a dva spoločné albumy s rapperom Jay Z - The Best Of Both Worlds (2002) a Unfinished Business (2004). Jeho zrejme najznámejším hitom je skladba I Believe I Can Fly, za ktorú dostal v roku 1998 tri ceny Grammy.